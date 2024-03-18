İzmir'deki nevruz etkinliğinde 35 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) organize ettiği Nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine sloganlar atan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi.
DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından dün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı'nda nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinliğin sona ermesinin ardından meydanda kalarak terör örgütü lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alanla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, terör örgütü lehine slogan atan diğer şüphelileri de tespit etti. Dün ve bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, örgütle bağlantılı 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.