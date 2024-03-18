"Vatanımıza sahip çıkacak nesiller yetiştirmeyi önceliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuaye Alanı'nda 'Atatürk'e Vefa Valizi Sergisi'nin açılışına katıldı. Okul öncesi öğretmenleri tarafından hayata geçirilen ve 3 yıldır uygulanan projede, 81 ilden toplam 20 bin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, Atatürk ile ilgili topladıkları ve hazırladıkları ürünleri valizlere koyarak sergiye hazırladı. Bakan Tekin, ' 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü' nedeniyle, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Tekin, "Bizim bakanlığımızın asli görevi, vatanımıza sahip çıkacak nesiller yetiştirmektir. Kim ne derse desin biz bunu önceliyoruz. Ülkemizin, milletimizin emniyetli olduğunu, gelecek kuşaklar için güvende olduğunu görmek bizim için dünyaya değer" ifadelerini kullandı.

'EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN NE DESTEK VERDİNİZ'

'Atatürk'e Vefa Valizi' projesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Tekin, "Biz proje yapıyoruz. Bize paydaş olan, bizim projelerimize maddi ya da manevi olarak destek olan paydaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Dışarıdan öğretmenler, eğitim sistemi gibi konularda ahkam kesmek kolay, ben bu konularda ahkam kesen herkese şunu söylüyorum; siz bu sürece ne katkı verdiniz? Eleştirdiğiniz şeylerin, eksikliklerin giderilmesi için ne tür destek verdiniz bize? Elinizi vicdanınıza koyun düşünün, siz üzerinize düşeni yapıyor musunuz ki öğretmenlerimizi, okullarımızı, eğitim sistemimizi eleştiriyorsunuz? Dolayısıyla bu anlamda bir vicdan muhasebesi yaparak bize destek olan bütün sivil toplum örgütlerimize teşekkür etmek istiyorum. Herkes kendi ödevini yaptığı zaman toplamda, eğitim öğretimden beklediğimiz faydayı elde ederiz" diye konuştu.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, daha sonra ATO'nun fuaye alanında kurdele keserek, sergi alanını gezdi.