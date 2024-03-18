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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 12 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 12 kişiye gözaltı mask

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; maç sırasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K., müsabaka oynanırken tespit edilip, yakalandı. Maçın ardından sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin kaldığı otelde araştırma yapıldı. Otelden ayrıldığı tespit edilen H.Ç., Rize istikametine gittiği bilgisi üzerine yapılan çalışma sonucu Yomra ilçesinde yakalandı. Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan E.T.'nin ise C.Ç. isimli taraftarın passoligi ile stada girdiği belirlendi. Passolig sahibi olmadığı anlaşılan E.T., Araklı ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. C.Ç. de ayrıca yakalandı. Sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden kişinin ise O.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Kalkınma Mahallesi'nde gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T. ve A.A. ile yine maç sonunda yapılan kamera izleme çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S. ve B.T. isimli kişilerin de yakalanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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18 Mar 2024 - 11:56 DHA Ankara- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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