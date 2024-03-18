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Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu

Ibrahim Tatlıses'in uzun yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Dilan Çıtak, son olarak cesur pozlarını paylaşarak hayranlarından büyük beğeni topladı.

Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu mask
Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu
Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu
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Ibrahim Tatlıses'in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, babasının gölgesinde mesleğini icra ettiği iddialarına karşı gösterdiği tepkilerle de sık sık gündeme geliyordu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son dönemde belirgin şekilde kilo verdi. 10 kilo kaybettikten sonra imajındaki değişimle dikkat çeken Çıtak, sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

Dilan Çıtak zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğunu söyledi.

Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu
Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu

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18 Mar 2024 - 11:20 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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