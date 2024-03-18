Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu

Ibrahim Tatlıses'in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, babasının gölgesinde mesleğini icra ettiği iddialarına karşı gösterdiği tepkilerle de sık sık gündeme geliyordu.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son dönemde belirgin şekilde kilo verdi. 10 kilo kaybettikten sonra imajındaki değişimle dikkat çeken Çıtak, sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.
Dilan Çıtak zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.