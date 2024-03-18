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Gözaltına yaptırdığı dolgu dondu!

Gözaltına yaptırdığı dolgu sonrası zor günler geçiren Mine Tugay, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Daha önce Yalı Çapkını dizisindeki görüntüleriyle tanınan güzel oyuncu, estetik operasyon yaptırdığına pişman olduğunu dile getirdi.

Gözaltına yaptırdığı dolgu dondu! mask

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mine Tugay, estetik operasyon açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Medcezir', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Zalim İstanbul' gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla öne çıkan ve yıllara meydan okuyan Tugay, estetik operasyon itirafı ve açıklamasıyla gündemde yer aldı.

ŞamdanPlus dergisine konuşan Mine Tugay'ın estetik operasyonlarının mağduru olduğu ortaya çıktı."

Gözaltına yaptırdığı dolgu sonrası zor günler geçiren Mine Tugay "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım. Ve o dolgu dondu. Birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl bunu çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerrahına inandım ama ameliyat sonrası çok sorun yaşadım" dedi.

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18 Mar 2024 - 11:16 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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