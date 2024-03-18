Gözaltına yaptırdığı dolgu dondu!

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mine Tugay, estetik operasyon açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Medcezir', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Zalim İstanbul' gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla öne çıkan ve yıllara meydan okuyan Tugay, estetik operasyon itirafı ve açıklamasıyla gündemde yer aldı.
ŞamdanPlus dergisine konuşan Mine Tugay'ın estetik operasyonlarının mağduru olduğu ortaya çıktı."
Gözaltına yaptırdığı dolgu sonrası zor günler geçiren Mine Tugay "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım. Ve o dolgu dondu. Birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl bunu çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerrahına inandım ama ameliyat sonrası çok sorun yaşadım" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.