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Bella ve Gigi Hadid'in Kardeşi Anwar Hadid'den Umre Pozları

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid, son paylaştığı fotoğraflarla gündemde. Daha önce Dua Lipa ile ilişki yaşayan Anwar Hadid, umre fotoğraflarını paylaştı.

Bella ve Gigi Hadid'in Kardeşi Anwar Hadid'den Umre Pozları mask
Bella ve Gigi Hadid'in Kardeşi Anwar Hadid'den Umre Pozları
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Filistin kökenli Amerikalı iş insanı Mohamed Hadid ve Hollanda kökenli Amerikalı eski model Yolanda Hadid'in hem kızları hem de oğulları model olarak kariyerlerine devam ediyor.

Gigi ve Bella Hadid, özellikle podyum dünyasının en çok aranan isimleri olarak tanınıyor. Hadid kardeşlerin yanı sıra bir de erkek kardeşleri bulunuyor.

Bir dönem Dua Lipa ile yaşadığı ilişkiyle de dikkat çeken Anwar Hadid, gündeme geldi. Son zamanlarda Filistin'e destek verme nedeniyle moda sektöründe dışlanan ve anlaşmaları iptal edilen Gigi ve Bella Hadid'in kardeşi Anwar Hadid, umreye gitti.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlarda bulunan genç isme, beğeni ve yorumlar yağdı. Bazı kullanıcılar, "Anwar Hadid'in Müslüman olduğunu bilmiyordum" şeklinde yorumlar yaptı.

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18 Mar 2024 - 11:09 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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