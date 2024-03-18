Cenk Eren yüzünü gerdirdi!

Estetik operasyon geçiren kadın ünlülerin ardından şimdi erkek ünlüler de gündemde. Özellikle dolgu ve gerdirme işlemleri son zamanlarda oldukça popüler hale geldi.

Rafet El Roman, Mustafa Sandal ve Gökhan Özen'in ardından Cenk Eren'in son hali, insanları şaşırttı.

Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatının ardından "nerelerdesin diyordunuz..." notuyla yeni halini takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eren'e, "Bu kim?", "Kendinize ne yaptınız?", "Cenk Geren" gibi yorumlar yağdı.

Cenk Eren, sosyal medyada bu ilgi sonrasında "Benim için tüm yorumlar kıymetlidir" paylaşımını yaparak yanıt verdi.

Fotoğraf:2.Sayfaofficial