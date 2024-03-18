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Cenk Eren yüzünü gerdirdi!

Gökhan Özen, Rafet El Roman ve son olarak Cenk Eren... Estetik operasyon geçiren ünlü erkekler arasına Cenk Eren de katıldı. Eren'in estetik sonrası haliyle tanınmaz hale gelmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cenk Eren'in bu durumu fark etmesiyle ilgili ne söylediğine dair bakın."

Cenk Eren yüzünü gerdirdi! mask

Estetik operasyon geçiren kadın ünlülerin ardından şimdi erkek ünlüler de gündemde. Özellikle dolgu ve gerdirme işlemleri son zamanlarda oldukça popüler hale geldi.

Rafet El Roman, Mustafa Sandal ve Gökhan Özen'in ardından Cenk Eren'in son hali, insanları şaşırttı.

Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatının ardından "nerelerdesin diyordunuz..." notuyla yeni halini takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eren'e, "Bu kim?", "Kendinize ne yaptınız?", "Cenk Geren" gibi yorumlar yağdı.

Cenk Eren, sosyal medyada bu ilgi sonrasında "Benim için tüm yorumlar kıymetlidir" paylaşımını yaparak yanıt verdi.

Cenk Eren yüzünü gerdirdi!

Fotoğraf:2.Sayfaofficial

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18 Mar 2024 - 11:00 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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