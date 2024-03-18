DeFacto’dan bayram öncesi kampanya

Ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar birçok farklı kategoride trend ürünleri ‘ulaşılabilir fiyatlar’la buluşturan DeFacto, Ramazan ayına özel kampanyasını müşterilerine sundu.

Tüm ürünleri kapsayan kampanya ile Gift Club üyelerine özel, 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişte 500 TL değerinde Gift Puan hediye ediliyor. Kampanya 31 Mart tarihine kadar DeFacto mağazalarında, DeFacto internet sitesinde ve mobil uygulamasında geçerli olacak.