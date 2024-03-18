DeFacto’dan bayram öncesi kampanya

Ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar birçok farklı kategoride trend ürünleri ‘ulaşılabilir fiyatlar’la buluşturan DeFacto, Ramazan ayına özel kampanyasını müşterilerine sundu.
Tüm ürünleri kapsayan kampanya ile Gift Club üyelerine özel, 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişte 500 TL değerinde Gift Puan hediye ediliyor. Kampanya 31 Mart tarihine kadar DeFacto mağazalarında, DeFacto internet sitesinde ve mobil uygulamasında geçerli olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.