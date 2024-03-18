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DeFacto’dan bayram öncesi kampanya

DeFacto, Ramazan ayına özel kampanyasını duyurdu. Kampanya ile Gift Club üyelerine özel, 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişte 500 TL değerinde Gift Puan hediye ediliyor.

DeFacto’dan bayram öncesi kampanya mask
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Ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar birçok farklı kategoride trend ürünleri ‘ulaşılabilir fiyatlar’la buluşturan DeFacto, Ramazan ayına özel kampanyasını müşterilerine sundu.

Tüm ürünleri kapsayan kampanya ile Gift Club üyelerine özel, 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişte 500 TL değerinde Gift Puan hediye ediliyor. Kampanya 31 Mart tarihine kadar DeFacto mağazalarında, DeFacto internet sitesinde ve mobil uygulamasında geçerli olacak.

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18 Mar 2024 - 10:25 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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