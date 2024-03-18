Taksinin camını yumrukladı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; taksi şoförü ile hafifi ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarından inen sürücüler, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Çevredekiler kavga eden sürücüleri ayırmaya çalışırken hafif ticari araç sürücüsü, taksinin arka camına yumruk atarak kırdı. Taksi olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.