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Taksinin camını yumrukladı

Gaziosmanpaşa’da hafif ticari araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesini engellemek için araya çevredekiler girerken, hafif ticari araç sürücüsü, taksinin arka camına yumruk atarak kırdı. O anlar bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Taksinin camını yumrukladı
Taksinin camını yumrukladı
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; taksi şoförü ile hafifi ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarından inen sürücüler, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Çevredekiler kavga eden sürücüleri ayırmaya çalışırken hafif ticari araç sürücüsü, taksinin arka camına yumruk atarak kırdı. Taksi olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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18 Mar 2024 - 10:05 DHA İstanbul/ Gaziosmanpaşa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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