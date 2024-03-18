Çıkan kavgaya biber gazlı müdahale

Siirt'te Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı önünde meydana gelen olayda, İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme-yumruk saldırırken, bölgeye ihbarla polis ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen taraflar ayrılmayınca polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürdü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.