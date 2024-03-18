- Asayiş

Çıkan kavgaya biber gazlı müdahale

Siirt'te 2 grup arasında çıkan kavgaya polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Çıkan kavgaya biber gazlı müdahale mask
Çıkan kavgaya biber gazlı müdahale
Çıkan kavgaya biber gazlı müdahale
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Siirt'te Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı önünde meydana gelen olayda, İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme-yumruk saldırırken, bölgeye ihbarla polis ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen taraflar ayrılmayınca polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürdü.

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18 Mar 2024 - 09:58 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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