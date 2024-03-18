Çıkan kavgaya biber gazlı müdahale

Siirt'te Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı önünde meydana gelen olayda, İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme-yumruk saldırırken, bölgeye ihbarla polis ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen taraflar ayrılmayınca polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürdü.