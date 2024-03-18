Arabadan silah çaldı

İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi, Aktürk sokak üzerinde dün meydana gelen olayda, iş adamı D.Ö.’ye ait park halindeki otomobilin içinden hırsızlık yapıldı. Otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar torpido gözünde bulunan taşıma ruhsatlı tabancayı çalarak kaçtı.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde iki kişi oldukları görülen şüphelilerin otomobilin yanında bir süre dolaştıkları, biri gözcülük yaparken diğerinin hırsızlık yaptığı görülüyor.
6 SUÇ KAYDI
Polis yürüttüğü soruşturmada kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden R.B.(29)’yi gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği getirilen şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kimliğini belirlediği diğer hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.