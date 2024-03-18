18 Mar 2024 - 09:20- Asayiş G:

Bayrampaşa depoda yangın

İstanbul, Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda yangın çıktı.

Bayrampaşa depoda yangın
Bayrampaşa depoda yangın
+2
Video için play'e tıklayın

İstanbul, Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yangında depoda mahsur kalan 19 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangına müdahale etmeye çalışan bir işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi'ndeki plastik ham madde deposunda çıktı. İddiaya göre; 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahsur kalan 19 işçiyi kurtardı. Öte yandan yangını söndürmeye çalışan bir işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede esnaflık yapan Şahin Ertüzün, "Burada oturduğum esnada yukarıdan dumanların yükseldiğini gördüm. Komşum olduğu için ofisteki ağabeyi uyardım dumanlar çıkıyor diye. Ağabey sonra içeri girip işçileri uyardı" dedi.

# istanbul, bayrampaşa, Yangın, Ham madde deposu, Vatan mahallesi, bir, için, olduğu, Vatan, saat, yaralandı, Yaralı

18 Mar 2024 - 09:20 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL