Şehitlerin hatıraları müzede yaşatılıyor

MUHAMMED KAYGIN

Şehitlerin hatırasının yaşatılması, gelecek nesillere vatan sevgisinin aşılanması amacıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesince Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde yaklaşık bir yıl önce Çankırı Şehitler Müzesi kuruldu.

Çankırılı 65 şehide ait eşyalar ile şehit oldukları sırada üzerlerinde bulunan emanetlerin bir araya getirildiği müzede, Osmanlı dönemindeki Çankırılı şehitlerin bilgilerine de yer veriliyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Uçar, AA muhabirine, şehit ve gazi aileleri için çalışmalar yaptıklarını, onların güzel günler geçirmeleri için uğraştıklarını söyledi.

Şehitler Müzesi'ni açmak için uğraş verdiklerini anlatan Uçar, "Bu aklımızdaydı ama imkanlarımız yoktu. İlk fırsatta bunu gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Müzeyi kurmak için Çankırılı şehit aileleriyle irtibata geçtiklerini belirten Uçar, "Şehir dışındaki şehit ailelerini telefonla aradık, sosyal medyamızda da duyurmuştuk. Şehir içindekileri de ziyaret ederek ailelerle görüştük. Buraya şehidin kullandığı veya şehit olduğu esnada üzerindeki eşyaları buraya koyalım ki gençlere, gelen vatandaşlara vatan millet sevgisini aşılayalım. Ailelerle görüştük, onlar da sağ olsunlar eşyaları gönderdiler, hala da eşya gelmeye devam ediyor." dedi.

Şehitlere ait kişisel eşyaları müzede sergilediklerini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Şehidin ilk aldığı maaş, bazılarının silahı, kullandığı fener, cebindeki jeton, hücum yeleği, mektupları, yazışmaları, buna benzer birçok eşya sergileniyor. 2023'te şehit olan Mehmet Özler bir şehitten hücum yeleğini almış, kendisi de şehit olmuş. O hücum yeleğini sergiliyoruz. Aileler mutlu oluyor eşyalarının burada sergilenmesinden dolayı çünkü şehit unutulmuyor. Amacımız onları unutturmamak. Gelen ziyaretçiler duygusal anlar yaşıyor. Bizimle görüştükleri zaman beğendiklerini söylüyorlar ve duygulanıyorlar."

- "Hepsi bu vatan için canlarını feda etti"

Ziyaretçilerden Hidayet Demirci, müzeyi gezerken duygulandığını belirterek, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Hepsine dua ediyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor." diye konuştu.

Asuman Demirhan da müze ziyaretinin ardından farklı duygular yaşadığını vurgulayarak, "Hepsi bu vatan için canlarını feda etti. Hepsinin bir yaşanmışlığı var burada, hepsinin bir hayat hikayesi var. Kim bilir ne hayalleri, ne hedefleri vardı." dedi.

Şahnur Uluyaz, şehitlerin eşyalarını gördüğünde çok duygulandığını, herkesin buraları ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yakup Altun ise Yozgat'tan geldiğini ve müzeyi ziyaret ettiğini anlatarak, "Şehitler her zaman baş tacıdır. Müzeyi gezerken de duygusal anlar yaşadım."şeklinde konuştu.