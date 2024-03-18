“Ulus Başkentte turizmin merkezi olacak”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ATO’da gerçekleştirilen Proje Tanıtım Toplantısı’nda, 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği yatırımları ve yeni dönemde yapılması planlanan projeleri anlattı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya; CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, CHP Yenimahalle Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fethi Yaşar da katıldı.



“YAPILAN YATIRIMLARDA ORTAK AKLI TEŞVİK ETMEK LAZIM”

Belediye yönetiminde ortak akılın önemine vurgu yapan Yavaş, “Belediye başkanının yapacağı yatırımları ortak akılla tespit etmesi lazım. Yani ben proje yapıyorum diyerek, çöp projelerine para yatırmadan, paranın asıl sahiplerine sorarak, onların görüşlerini alarak yapması lazım. Bizler Kent Konseyi’nin 1800’ün üzerindeki katılımcısıyla birlikte karar alarak, şehre gelişme yönü nedir, problemleri nedir? Bunları toparlayarak, onların yol gösterdiği şekilde çalışmalara başladık. Evet, şimdi de şimdi vicdan varsa parayı bütün halktan, 6 milyon insandan alıyorsanız hiç kimseyi ayıramazsınız. Seçildikten o iş bitmiştir. Herkese eşit davranırsınız” diye konuştu.



“ULUS BAŞKENTTE TURİZMİN MERKEZİ OLACAK”

Ankara’da turizmi canlandıracağını dile getiren Yavaş, “Beypazarı’na da turist getireceğim dediğim zaman kimse inanmamıştı. Şimdi de iddia ediyorum Beypazarı’nı yaptığım gibi Ulus’u da turizmin merkezi yapacağım. Ulus’ta dokunmadığımız hiçbir bina kalmadı. ‘Ankara’ya bir de benim gözümle bakın’ demiştim daha önce de. Ulus’ta kravatlı insanların yeniden gezmesini istiyoruz. Ulus, Başkentin gözde turizm merkezlerinden biri olacak” diye konuştu. Yavaş konuşmasında, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde hayata geçirilen projelerden de bahsetti.

Önemli iş insanlarının tohum bankaları kurduğunu dile getiren Yavaş, “Önümüzdeki dönemlerde savaşlar gıda ve su savaşlarına dönüşecek. Küresel ısınmanın da etkisiyle artık gıdaya erişimde sıkıntı yaşanmaya başlandı. Çiftçi ekmezse biz aç kalırız. Bizler de kırsal kalkınmayı destekleyen işler yapıyoruz. Çiftçiye; tohum, mazot, sıvı gübre, sebze fidesi desteği veriyoruz” diyerek kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekti.



“ESNAF VE TÜCCARIN HUZURUNU VE BEREKETİ KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Seçimden sonra rozetini çıkardığından ve hizmet ederken ‘Nereden, ne kadar oy çıkmış diye bakmadan, kimseyi ayırmadan’ herkese eşit hizmet ettiklerini vurgulayan Yavaş, 3 yıldır Başkent Kart aracılığıyla gerçekleştirdikleri destekleri anlattı.

Pandemi dönemi Başkentli esnaf ve tüccara yapılan yardımları hatırlatan Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir vatandaş olarak Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 160 bin üye, Ankara Esnaf Odasına kayıtlı üyeler ve aileleri ile 2 milyona ulaşan bu kıymetli kitlenin gücünün farkında olan biriyim. Bu farkındalığımın benim için doğurduğu sonuç şu; 1 milyon 800 bin iş gücünün ekmeğini kazanabilmesi için öncelikle ATO üyelerinin ayakta kalması lazım” dedi.

“HÜKMEDENLERDEN DEĞİL, HİZMET EDENLERDEN OLDUM”

Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Burada özellikle altını çizmek isterim ki tüccar ve esnafın yaşamadığı, güçlü olmadığı, nefes almadığı bir şehirde huzurun ve bereketin olmayacağını bir esnaf çocuğu olarak çok iyi biliyorum. Ankara, Ahiliğin merkezidir. Ticarette güzel ahlakın, cömertliğin, geleneğin kalbinin Ankara’da atmasının gerektiğini çok iyi bildiğim için esnaf ve tüccarın huzurunu ve bereketi korumanın çok önemli olduğuna inanıyorum. 68 meslek grubunuzdan seçilmiş 192 meclis 260 komite üyeniz, 22 bin ayrı meslek kodunda faaliyet gösteren üyelerinizin hukukunu korumak için ATO’nun seçilmiş organ üyelerinin verdiği mücadeleyi yakından takip ediyorum. Ekmeğinizin peşinde olduğunuzu biliyorum. Ekmeğinizin dışında hiçbir güce boyun eğmeyeceğinizi de biliyorum. Ben de sizin bu ekmek mücadelenizde size hükmedenlerden değil, hizmet edenlerden oldum.”