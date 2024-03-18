Çankaya'ya 2 yeni aile sağlığı merkezi

İlçedeki sağlık hizmeti kapasitesini artırmayı ve komşularının sağlık hizmetlerinden konforlu bir ortamda yararlanmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, 2 yeni aile sağlığı merkezinin yapımında sona geldi. Akpınar Mahallesi'nde açılacak olan Akpınar Aile Sağlığı Merkezi ve Emek Mahallesi'nde açılacak olan Emek Aile Sağlığı Merkezi'nde binanın demirbaşları ve tıbbi malzemelerin bir kısmı yerleştirilmek üzere merkezlere getirilirken, dış mekandaki boya ve tretuvar çalışmaları da tamamlandı. Çankaya Belediyesi daha önce de Karapınar Aile Sağlığı Merkezini yeniden inşa etmiş, Sokullu ve Çayyolu Aile Sağlığı Merkezlerini de kapsamlı tadilattan geçirmişti.

SAĞLIK İHTİYACINA DESTEK

Aile Sağlığı Merkezleri içerisinde poliklinik muayene odası, acil müdahale odası, aşı bebek-çocuk izlem odası, gebe izlem ve emzirme odası bulunuyor. Bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına yönelik önemli bir destek olan aile sağlığı merkezleri birinci basamakta vatandaşlara daha etkili bir sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunacak.

Yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin adresleri ise şöyle:

-Emek Aile Sağlığı Merkezi: Emek Mahallesi Kırım Caddesi No:11

-Akpınar Aile Sağlığı Merkezi: Akpınar Mahallesi, 843. Sokak