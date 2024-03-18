SpaceX, ABD için casus uydu ağı kuruyor mu ?

SpaceX'in bir ABD istihbarat teşkilatı ile gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurduğunu iddia ediliyor. Programa göre, Elon Musk'un uzay şirketi ile ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini gösteriyor.
Ağın, casus uyduları yöneten Ulusal Keşif Bürosu (NRO) ile 2021'de imzalanan 1.8 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında SpaceX'in Starshield iş birimi tarafından inşa edildiği belirtiliyor.
Bu programın başarılı olması durumunda, ABD hükümetinin ve ordusunun dünya genelindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.