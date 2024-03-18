SpaceX, ABD için casus uydu ağı kuruyor mu ?

SpaceX'in bir ABD istihbarat teşkilatı ile gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurduğunu iddia ediliyor. Programa göre, Elon Musk'un uzay şirketi ile ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini gösteriyor.

Ağın, casus uyduları yöneten Ulusal Keşif Bürosu (NRO) ile 2021'de imzalanan 1.8 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında SpaceX'in Starshield iş birimi tarafından inşa edildiği belirtiliyor.

Bu programın başarılı olması durumunda, ABD hükümetinin ve ordusunun dünya genelindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.