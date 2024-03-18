Hilye-i Saadet Sergisi açıldı

Tarihi boyunca edebiyata, musikiye, güzel sanatlara, süsleme sanatlarına ev sahipliği yapan Üsküdar, bu güçlü mirasına her zaman sahip çıkıyor. Üsküdar Belediyesi de bu birikimi gelecek nesillere taşımak için kalıcı projeler üretiyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen "Hilye-i Saadet" sergisi sanatseverle buluştu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor. Sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor. Sergi, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Şanlıer: “Şehrimizden aldığımız ilhamlarla bu geleneği sürdürmek istiyoruz”

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar'ın tarihinde kültürün önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, " Üsküdar’ın sanatsal ve akademik birikimi, sınırlarımız dahilindeki sanat atölyeleri, merkezler, geleneğe önem veren sivil kurumlar bizim en büyük talihimiz. Her gayretimiz onların desteği, heyecanı ve katılımıyla somut hale geliyor. Şehrimizden aldığımız ilhamlarla bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Hilye-i şerifler Peygamber efendimize olan sevginin hat tablolarına yansıyan halidir. Bu birbirinden değerli eserlerden oluşan serginin ramazan ayının bereketine katkı sunacağı düşüncesindeyiz. İzleyicisi bol olsun" diye konuştu.

Zekeriya Şanlıer, Hattat Semih İrteş ise Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nde yetişen kişilerin eserlerinin sergide yer aldığına dikkati çekerek, serginin hattatların en güzel hilye-i şeriflerine ev sahipliği yaptığını söyledi:

“Peygamber sevgimizin tecelli ettiği Hilye-i Saadet sergisi, Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi mensuplarının emekleri ile ortaya çıkmış işte böylesi bir proje oldu. Bu anlamlı serginin hemşerilerimizle, sanatseverlerle buluşması için emeğiyle, sanatıyla, birikimiyle pek çok isim çalıştı, ortaya güzel bir sonuç çıktı. Toplam 42 eserin yer aldığı sergi, 5 Mayıs'a kadar boyunca görülebilecek.”