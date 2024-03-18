Güney Kore'nin Genelkurmay Başkanlığı'na atıfta bulunan Yonhap haber ajansına göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Doğu sahilinden "belirtilmeyen bir balistik füze" ateşledi.

KDHC'den henüz füze fırlatmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı