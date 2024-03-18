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Amasya Devlet Hastanesi’nin temeli atılıyor

600 Yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Amasya Devlet Hastanesi’nin temeli atılıyor mask
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Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi, şehri sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek. 600 Yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nde 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 yoğun bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 60 acil servis yatağı yer alacak. 370 adet sismik deprem izölatörü deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlayacak.

Bulunduğu konum bakımından Samsun, Çorum ve Tokat gibi önemli illerin kesişme noktasında yer alan Amasya, Orta Karadeniz bölgesinin önde gelen sağlık yatırımlarından birine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Akfen İnşaat-Dost İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilecek ve Amasya’yı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek 600 yataklı Devlet Hastanesi 22 bin 640 metrekare oturum alanına ve 157 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 15 acil, 90 yetişkin, 10 çocuk ve 18 yeni doğan olmak üzere 133 yoğun bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 28 palyatif (yaşlı bakım) yatağı, 60 acil servis müşahede yatağı ve 7 mahkum yatağı yer alacak.

600 yataklı planlanan Amasya Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Amasya’da kapılarını açacak sağlık tesis aynı zamanda Türkiye’nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen tam 370 deprem izolatörü yer alıyor. Uygulanan bu sistem sayesinde olası büyük deprem riski taşıyan Amasya’da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.

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18 Mar 2024 - 03:01 Amasya- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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