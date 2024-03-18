Cavidan Demirağ Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı

Demirağ, mesajında Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin azim ve kararlılığının, vatan sevgisinin ve birlik ruhunun en güçlü ifadelerinden biri olduğunu vurguladı.

Cavidan Demirağ, “Çanakkale Savaşı, Türk milletinin, üzerinde yaşadığımız kutsal toprakları vatan kılmak için verdiği mücadelenin en şanlı zaferlerinden biridir. Bu zafer, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyen ecdadımızın, imkansızlıklar içinde bile vatan savunmasında nasıl bir feragat ve kahramanlık sergilediğinin kanıtıdır,” dedi.

Demirağ, Çanakkale Zaferi'nin, sadece askeri bir başarı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir dönemeç olduğunu belirtti ve bu zaferin, ulusal birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya gösterildiği bir destan olduğunu ifade etti.

Mesajında, Çanakkale Zaferi'nin günümüz nesillerine ve gelecek nesillere aktarılması gereken önemli dersler içerdiğini vurgulayan Demirağ, “Çanakkale, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde bizlere emanet edilmiştir. Onların fedakarlıklarını unutmamak, hatıralarını yaşatmak ve onlara layık birer birey olmak bizlerin en büyük sorumluluğudur,” şeklinde konuştu.

Cavidan Demirağ, mesajını, Çanakkale Zaferi'nde ve tüm cephelerde vatanı uğruna mücadele eden şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak tamamladı: “Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'mizin 109. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”