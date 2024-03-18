“Bu eser biz şehit aileleri ve gaziler içindir”

Yavaş, “Kelimeler, sözler, borcumuzu şu şekilde ödeyebiliriz demeye kifayet etmiyor. Elbette ödeyemeyeceğiz. Ama en azından sizler bu mekânlarda rahat ettikçe, sıkıntı çekmedikçe, bizler en azından vicdanımız biraz daha rahat yaşayacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı'nda yapımı tamamlanan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi’nin açılışına katıldı.

Mansur Yavaş, daha önce de gaziler için Hacı Bayram'da Gaziler Sosyal Tesisi’ni açtıklarını, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünün de ilk kez kendi dönemlerinde kurulduğunun altını çizerek, “Düzenli olarak bu şubemiz şehit yakınlarını ziyaret ediyor, onların taleplerini alıyor. Ankara'nın dışından gelenlere de yardımcı oluyor” dedi.

Gençlik Parkı’ndaki merkezin açılışında konuşan Yavaş, “Burası mekân olarak da sizler için en azından aileler geldiği zaman yazın daha rahat ve görsel güzelliği olan bir yer. Bir de ayrıca biliyorsunuz burası Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat başında durup yakinen nezaret ettiği Gençlik Parkı bu yönüyle de çok çok anlamlı. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“SÖZLER, BORCUMUZU ŞU ŞEKİLDE ÖDEYEBİLİRİZ DEMEYE KİFAYET ETMİYOR”

“Bizler bu ülke için canını vermiş insanlara ve ailelerine o kadar şey borçluyuz ki bunlar hiçbir şey” diyen Yavaş, “Özellikle gazilerimizin şu anda hala yaşadıkları ortam itibariyle kendilerine tabii ki sonuna kadar destek olmak zorundayız. Yani kelimeler, sözler, borcumuzu şu şekilde ödeyebiliriz demeye kifayet etmiyor. Elbette ödeyemeyeceğiz. Ama en azından sizler bu mekânlarda rahat ettikçe, sıkıntı çekmedikçe bizler en azından vicdanımız biraz daha rahat yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

IŞIK: “BU ESER BİZ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİNDİR”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da, “Beş yıl önce bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için bir yola çıktık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş Hanımefendinin derneğimizi ziyaretinde bu talebi ilettiğimizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ekibiyle birlikte şehit aileleri ve gazilerin kalbine bir imza atsın diyerek başladık. Bir söz var, hep duyduğumuz ama sözde kalan. ‘Şehit aileleri ve gaziler başımızın tacıdır. Onlara ne yapsak azdır diye.’ İşte bu sözün gerçek olduğunu gösteren hizmet buradadır. Bu eser biz şehit aileleri ve gaziler içindir” dedi.

Yeni bir başlangıcın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Işık, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş hanımefendi ve belediye personelinin yüreklerindeki vatan sevgisi ve şehitlerimize olan minnet duygusu bizleri bugün buraya taşımıştır. Daha etkin ve kapsayıcı hizmetler sunmak için aziz şehitlerimizin hatıralarına, gazilerimizin kahramanlıklarına adanan bu hizmet binasının açılışının 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi anma haftasına denk gelmesi önemini bir kat daha artırmıştır. Bu itibarla camiamıza çok önemli yararlar sağlayacağına inandığımız bu hizmet binamızın yapımında katkısı olan başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve eşi kıymetli hanımefendi Nursen Yavaş’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.