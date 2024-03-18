Fenerbahçe stattan ayrıldı mı ?

FATİH TURAN TRABZON,
Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saat sonra Papara Park’tan ayrıldı. Oyuncuların stattan ayrılırken bir hayli yorgun ve mutsuz göründüğü ve Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu’nun yürümekte zorlandığı gözlendi.
Emniyet, havalimanına giden güzergahta yol güvenliğini sağladıktan sonra Fenerbahçeli kafilenin çıkışına izin verdi. Sarı-lacivertli takıma emniyet görevlileri de otobüste eşlik etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.