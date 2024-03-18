Sarıyer'de silahlı çatışma

Olay, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı(35) olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu(33) bacağından silahla yaralandı. Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adreste 1 adet tabanca ve 8 adet boş kovan tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise silahla vurulan Mazlum Ayrancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, saldırıya karışan Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.