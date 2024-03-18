Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “65’inci dakika benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekirdi. Eğer oyuncunun kafasına bir madde geliyorsa yönetmeliğe göre, kurala göre hakemin maçı iptal etmesi gerekir. Kadıköy’de ilk mağlubiyetimizi Trabzon’dan aldık. Buna rağmen çok güzel bir şekilde stattan gittiler. Biz de bugün kazandık, sonuçta ben ilk önce gittim Trabzon’un oyuncularını tebrik ettim. Sonra bizim oyuncuları tebrik ederken arkamı döndüm, bizimkiler sahanın ortasında seviniyorlar. Sevinirken bu sefer tribünler sahaya indi” dedi.

Trabzonspor’u çok iyi analiz ederek maça başladıklarını aktaran İsmail Kartal, “Biz son 3 maçımızı, 2 Avrupa ve Pendik lig maçı 118 kilometre ortalamayla koşan ve bunun da yüzde 10’u yüksek şiddetli mesafe kat ederek buraya geldik. Ülkemizi temsil eden çeyrek finale kalmış ülkenin tek Türk takımıyız. İlk devre oyuna da çok iyi başlayarak bütün oyunun kontrolü elimizdeydi. Devreyi 2-0 kapattık. Sonuçta Serdar Aziz’in kasığında bir problemi olunca Oosterwolde ile oyuna başladık. Ama ne olduysa ikinci yarı bir tribün saldırısına uğradık. Bana, kafama gelen maddeler, vücuduma gelen maddeler, sonuçta biz futbola hizmet etmek isteyen insanlarız. Ben provoke etmedim. Sahanın içinde kaldım sahanın içinden şişeleri topladım. Kafamda hafif bir şiş, omzunda da hafif bir ağrı var. Bunlar önemli değil. Bizler de sokakta yetişmiş insanlarız yani, kendimizi bilen insanlarız. Burada kanatlarda özellikle bekler ve benim kanat oyuncularımın, yoğun tribünlerden gelen maddelerden dolayı, 2-0’dan sonra ikinci yarı özellikle hiçbir hareket edemedik; oyunumuz kitlendi. Oyunumuz durdu, oyunumuz bozuldu; derken maç 2-2 oldu” diye konuştu.

"NORMAL ŞARTLARDA BU MAÇIN İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ"

Maçtaki yaşananlara değinerek, karşılaşmanın normal şartlarda iptal edilmesi gerektiğini kaydeden Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"65’inci dakika benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekirdi. Eğer oyuncunun kafasına bir madde geliyorsa yönetmeliğe göre, kurala göre hakemin maçı iptal etmesi gerekir. Hakem maalesef maçı iptal ettirmedi ve bu şartlarda devam ettirdi. Ben de Karadeniz insanıyım. Hemen şuradan 45 dakika ileride dede yerim orası; Rize. Kadıköy’de biz mağlup olduk. 21 maç üst üste kazanan bir Fenerbahçe takımı vardı, 22’nci maçta biz Trabzon’a mağlup olduk. Maçtan sonra Trabzonlu futbolcular, kendi oyuncularını ve Uğurcan’ı havaya attılar, kutladılar. Bu doğal hakları, ama ne tribünden ne antrenör ekibinden hiçbir tepki hiçbir şey olmadı. Alkışladık kendilerini tebrik ettik. Biz Kadıköy’de ilk mağlubiyetimizi Trabzon’dan aldık. Buna rağmen çok güzel bir şekilde stattan gittiler. Biz de bugün kazandık, sonuçta ben ilk önce gittim Trabzon’un oyuncularını tebrik ettim. Sonra bizim oyuncuları tebrik ederken arkamı döndüm, bizimkiler sahanın ortasında seviniyorlar. Sevinirken bu sefer tribünler sahaya indi. Şimdi bu olmaması gereken bir şey. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sonuçta bu işte yenmek de var kaybetmek de var. Bu maç ilk değil son da olmayacak.”

"TRABZONSPORLA FENERBAHÇE SÜREKLİ KARŞI KARŞIYA NEDEN GELİYOR, ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin büyük ve önemli camialar olduğunu söyleyen Kartal, "Trabzon camia takımı, çok önemli bir kulüp, geçmişten bugüne kadar çok büyük başarıları var bunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe de çok büyük bir camia takımı. Bizim de geçmişten bu yana çok büyük başarılarımız var ama bu işlerin böyle devam etmemesi gerek. Maçtan önce Trabzonspor başkanı bizim yöneticilerimizi çok güzel ağırladı. İstanbul’da bizim başkanımız, Trabzon yöneticilerini çok güzel ağırladı hiç problem yok. Ama neden Trabzonspor ile Fenerbahçe sürekli karşı karşıya geliyor? Neden bu kadar ortam geriliyor? Ben burayı anlamış değilim. Ortada hiçbir şey yok. İstanbul’da Kadıköy’de biz mağlup olduk. Maçtan sonra Trabzonlu futbolcular, sevindiler, eğlendiler. Bu onların en doğal hakları. Ama biz burada maçı kazandığımızda oyuncularımız maçta gol atınca ortada sevinmeyecek mi? Tribüne gidip bir hareket yapıp, tahrik eder o ayrı; onun cezasını ben veririm zaten. Ama normal şartlarda bir yumak olup havaya sıçrayarak seviniyorlarsa bunda yani illa tribünlerin sahaya inmesi mi gerekiyor? Buraları aşmamız lazım, geçmemiz lazım. Çünkü kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Yarın gene Trabzon’da olacağız onlar gene gelecek İstanbul’a oynayacağız. Birazcık birbirimize karşı hoşgörülü olmamız lazım, birazcık da sağduyulu olmamız lazım ben işin bu tarafındayım. Sonuçta bugün biz kazandığımız için bu şartlar altında bu zor şartlar altında, Trabzon zor bir deplasmandı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.