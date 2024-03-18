- Spor

“Yaşananlar kabul edilebilir olaylar değil”

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında tribünlerde yaşanan olaylar, sahaya atılan yabancı maddeler ve karşılaşma sonundaki görüntüler için açıklamalarda bulundu.

“Yaşananlar kabul edilebilir olaylar değil” mask

Olayları Demirören Haber Ajansı'na değerlendiren Saran, "Yaşananlar dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir olaylar değil. Daha önce takım otobüsümüz kurşunlandı. Şimdi oyuncularımız saha içinde saldırıya uğradı. TFF belli ki, bu konularla ilgili gereken tedbirleri almıyor. Bu bir iç güvenlik meselesidir. İçişleri Bakanlığımızın azami hassasiyetini yapacağını biliyor ve gelişmeleri bekliyoruz” dedi.

# sadettin saran, Trabzonspor - Fenerbahçe, TFF, bir, daha

18 Mar 2024 - 01:17 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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