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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi.