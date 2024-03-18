- Asayiş

ATV sürücüsü ağır yaralandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobille çarpışan arazi aracı ATV’nin sürücüsü Recep Ölmez ağır yaralandı.

ATV sürücüsü ağır yaralandı mask
ATV sürücüsü ağır yaralandı
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Kaza, Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana geldi. Ömer A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı otomobil, yol ayrımında Recep Ölmez yönetimindeki arazi aracı ATV ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep Ölmez, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. ATV sürücüsü Ölmez hayati tehlikesi nedeniyle buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ömer A. ise jandarma karakoluna  götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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18 Mar 2024 - 01:03 DHA Kütahya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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