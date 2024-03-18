ATV sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana geldi. Ömer A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı otomobil, yol ayrımında Recep Ölmez yönetimindeki arazi aracı ATV ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep Ölmez, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. ATV sürücüsü Ölmez hayati tehlikesi nedeniyle buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ömer A. ise jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.