18 Mar 2024 - 00:50- Spor G:

TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması mask

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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18 Mar 2024 - 00:50 - Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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