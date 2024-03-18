İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkarma Merci : Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüğü

2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi : Kafdağı Süt ve Süt Ürünleri Gıda Pazarlama Limited Şirketi (Başkent V.D.- 4871086308)

3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti : İzlenebilirlik ve Şahit Numune Kullanım Hakkı



4- Tebliğin Konusu : Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 04.07.2023 tarihinde Uğur Mumcu Mah. Belediye Sok. No:7 Sultangazi/İSTANBUL adresindeki Atatürk Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan resmi kontrol sırasında Sarayköy Mah. 32. Cad. No:41 Kahramankazan/ANKARA adresinde 06-G-0635 onay numarası ile faaliyet gösteren işletmeniz tarafından üretilen "Ege Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (STT: 06.10.2023, PNO: 0604)" ürününden numune alınmıştır. Yaptırılan analizler neticesinde; bahse konu ürünün 'Bitkisel Yağ, Nişasta ve Sorbik Asit' içeriği bakımından ilk analiz sonucunun Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliğine uygun olmadığı tespit edilmiş olup şahit numune itiraz hakkınız konusunda bilgilendirilmeniz gerekmektedir.

Kahramankazan İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 11.08.2023 tarihinde yukarıda belirtilen adresinize gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetim sonucunda, işletmenizin onay belgesinin 04.11.2022 tarihinde Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 8. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendinin 2. kısmı gereği iptal edildiği ve belirtilen adreste herhangi bir faaliyetinizin olmadığı bildirilmiştir. İşletmeniz için ticaretsicil.gov.tr adresinde yapılan sorgulamada; Saray Mah. 32. Cad. No:41 Kahramankazan adresinden, Meşrutiyet Mah. Konur Sok. Özsoy İş Hanı Blok No:25 İç Kapı No:13 Çankaya adresine taşınmış olduğunuz tespit edilmiş olup söz konusu adrese yapılan denetim esnasında, adresin sanal ofis merkezi olduğu ilgili işletme ile sözleşmenizin sona erdiği ve faaliyetinize son verdiği beyan edilmiştir.

Ege Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri ürününde geriye dönük izlenebilirliğin tam olarak sağlanması amacıyla ürüne ait fatura vb. gerekli belgelerin tarafımıza sunulması; izlenebilirliğinin sağlanamaması halinde analiz sonucuna itiraz hakkınız mevcut olup, itiraz hakkınızı kullanmak istediğiniz takdirde bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, işyeri yetkililerince imzalanmış, kaşelenmiş, işyeri ünvan ve adresinin ve şahit numune hakkının kullanılmak istenildiğinin açık bir ifade ile belirtildiği bir dilekçe ile İlçe Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir. İzlenebilirlik sağlanamaması veya şahit numune hakkının kullanılmaması durumunda ilk analiz sonucu esas alınacak ve işyeriniz hakkında 5996 sayılı Kanun gereğince yasal işlem uygulanacaktır.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

