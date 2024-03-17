BİK’ten 18 Mart Paylaşımı

BİK sosyal medya platformu olan X üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yılını anarak, “Ölümsüz destan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.” dedi





BİK tarafından yapılan paylaşım şu şekilde; ‘ Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Ölümsüz destan #ÇanakkaleZaferi'nin 109. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. ‘