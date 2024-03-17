17 Mar 2024 - 22:24- Gündem G:

BİK’ten 18 Mart Paylaşımı

Basın İlan Kurumu (BİK) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılını andı.

BİK’ten 18 Mart Paylaşımı mask

BİK sosyal medya platformu olan X üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yılını anarak, “Ölümsüz destan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.” dedi

BİK tarafından yapılan paylaşım şu şekilde; ‘ Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Ölümsüz destan #ÇanakkaleZaferi'nin 109. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.  ‘

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17 Mar 2024 - 22:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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