BİK’ten 18 Mart Paylaşımı

BİK sosyal medya platformu olan X üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yılını anarak, “Ölümsüz destan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.” dedi
BİK tarafından yapılan paylaşım şu şekilde; ‘ Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Ölümsüz destan #ÇanakkaleZaferi'nin 109. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. ‘
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.