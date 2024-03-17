Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Malatya'da partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada partililere hitap eden Remzi Çayır, Türkiye'de ayrımcılığa, kayırmacılığa, saltanata, adaletsizliğe itiraz eden herkesin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Milli Yol Partisi bir siyasi hareketten öte anlamı ve manası olan bir hareket. Bu hareket bir aydınlatma hareketi, bir itiraz hareketi. Yalancı ve kalitesiz insanlarla Türk siyaseti bir yere varamaz" dedi.
Türkiye'de hedeflerinin yapısal değişiklikler olduğunu dile getiren Çayır, "Yapısal değişimi oluşturacak siyaseti sürekli hale getireceğiz. Tek celsede adaleti getireceğiz. Borç ekonomisi yerine üretim ekonomisini getireceğiz" diye konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.