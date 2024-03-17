Çaycuma’da Zamana Atılan İmza

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Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Tabiat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş imza günü gerçekleştirdi. Ödemiş ‘Zamana Atılan İmza’ adlı kitabı Çaycumalılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.