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Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Ruşen KELEŞ ve Prof. Dr. Erol Köktürk ile "21. Yüzyılda Kentleşmenin Vizyonu ve Yerel Yönetimlerin Rolü" Konferansı verildi.