Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi açıldı

Çaycuma Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan eski cezaevi, kültür merkezi işleviyle hizmete açıldı. Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi olarak hizmetlerini sürdürecek merkezin açılışına Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, eski Bakanlar Önay Alpago ve Hasan Gemici, önceki dönem Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Erol Köktürk, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, CHP İl Başkanı Devrim Dural ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

KANTARCI: “HİZMETTE GEÇEN ON YILIN TAÇLANDIĞI BİR GÜNÜ YAŞIYORUZ”

Açılışta ilk konuşmayı yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “On yıldır Çaycuma’nın hizmetindeyim. Ama herhalde bugün, on yılın taçlandığı bir günü yaşıyoruz. Aramızda çok değerli konuklar var. Çok konuşmayı sevmiyorum ama bugün konuşamayacak kadar da heyecanlıyım. Korunması gereken çok değerli bir kültür varlığını Çaycumalıların hizmetine sunmak, hem kent kimliğini korumak, bir kültür mirasını ihya etmek, hem Çaycumalıların gezip eğlenebilecekleri bir mekânı ortaya çıkarmak için çalıştık, hepsini bir arada oluşturmaktan dolayı çok mutluyum.” dedi.

KANTARCI: “BİR VEFA ÖRNEĞİ OLARAK DA KAYMAKAM SERKAN KEÇELİ KÜLTÜR MERKEZİ ADINI VERDİK”

Serkan Keçeli Kültür Merkezinin dokuz yıllık bir çabanın ürünü olduğunu söyleyen Başkan Kantarcı, “Kaymakamımız Serkan Keçeli, önceleri, burayı çok değerli bir arsa olarak görüyordu. Biz buranın yıkılacağı korkusuyla tescili için uğraştık. Kaymakam Bey tescilin kaldırılması için uğraştı. Tayini çıkmadan önce mutabık kaldık. O bu tip küçük yerlerde yapılan müzelerin çok fazla ziyaretçisi olmadığını, gençlerin ve çocukların ziyaret edebileceği bir mekân haline dönüştürülmesinin daha iyi olacağını söyledi. Buranın kütüphane müze olması konusunda anlaştık ve bir vefa örneği olarak da Belediye Meclisimizin de onayıyla buraya Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi adını verdik. Bir mübarek ramazan gününde de iftarla açıyoruz. Çaycuma’mıza hayırlı olsun.” dedi.

KÖKTÜRK: “İLÇEMİZİN BİR KÜLTÜR VARLIĞI KORUNDUĞU İÇİN MUTLUYUM”

Prof. Dr. Erol Köktürk, “1861 yılında Safranbolu Kıranköy’de bir yangın çıkıyor. 70 haneli Rum köyünün 40’ı yanıyor. Evsiz kalan Rumlar, o zamanki Çarşamba olan Çaycuma’ya geliyor. Bunların içinde Yordan Usta var. O Çaycuma’da Safranbolu evlerine benzer bir yapı kültürü oluşturuyor. Ben de bir ahşap evde doğdum. Çocukluğum ahşap bir ede geçti. Ama biz o yapıları ne yazık ki koruyamadık. Yalnızca maketleri var. Ama hiç olmazsa burası korundu. O nedenle çok mutluyum. Bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler burası. Çaycuma’nın dışında bir yapıydı, yaklaşmaya korkardık çocukluğumuzda. Şimdi sosyal kültürel bir tesise dönüştü. Çaycuma’ya kazandırılmasında emeği geçen Başkana ve Kaymakamımızı teşekkür ediyorum. Herkesi de bu tesisi aktif olarak kullanmaya davet ediyorum.

ÖDEMİŞ: “BU DÖNÜŞÜMÜ GÖRMEK HEPİMİZ İÇİN GURUR VE MEMNUNİYET VERİCİ”

Daha sonra söz Alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Tabiat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Herkesi hem Ankara Büyükşehir Belediyesi adına, hem de Başkanımız Mansur Yavaş adına saygıyla selamlıyorum. Bu tesisin Çaycuma’mız hayırlı olmasını diliyorum. 7-8 yıl önceki bir Çaycuma ziyaretim sırasında sayın başkanımla buraya gelmiş, otlardan zor girmiştik. Şimdi bu dönüşümü görmek hepimiz için gurur ve memnuniyet verici. Burayı yapan mimar arkadaşımız Çaycumalıymış. Bu ayrıca çok değerli.” dedi.

ÖDEMİŞ: “BİZ ÜRGÜP’TEKİ AYNI YAPIYI KORUYAMADIK AMA ÇAYCUMA BAŞARDI”

Bu tip projelerde yapıları yaşatmak için işlev kazandırmak çok önemli olduğunu da söyleyen Ödemiş,. Doğru, bir başına müze olunca sürdürmek zor. Ama buna bir de kütüphane eklenmesi buranın yaşayan bir yer olmasını sürdürülebilirliğini sağlayacak. Bu yapı Adalet Bakanlığının tip projesine göre yapılmış, 70-80 yıllık bir yapı. Aynısı Ürgüp’te de vardı. Ben o zaman Adalet Bakanlığına ısrar etmiştim. Orayı Alman Büyükelçiliği ile birlikte kültür merkezi yapmayı düşünüyorduk. Ama kısmet olmadı. Orası şimdi yıkıldı, yerinde Adalet Sarayı var. Bunu görünce hem buruldum, hem kıskandım. Ama Çaycuma ilçesi için çok güzel bir eser olmuş.” şeklindeki ifadelerle konuşmasını sürdürdü.

ÖDEMİŞ: ÇAYCUMA BELEDİYESİ 10 YILDIR TÜRK BELEDİYECİLİK TARİHİNE GİRECEK ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

Ödemiş konuşmasını, “Demin öğrencisi olmaktan gurur duyduğum değerli hocam Ruşen keleş çok güzel bir konferans verdi. Orada dirençli kentlerden, sağlıklı kentlerden söz etti. Bu eseri, Çaycuma’da hepimizin gururla izlediği ve Türkiye belediyeciliğine de örnek olacak çalışmaların dirençli kentin, sağlıklı kentin yanına bir de kimlikli kent eklenen uygulamalarından biri olarak görmek gerekiyor. Tekrar emeği geçen herkesi, on yıldır Çaycuma’ya değer katan projelerini saygıyla izlediğimiz başkanımızı, tabii ki değerli kaymakamımızı, mülkü idareyi de kutluyorum.” diyerek tamamladı.

GÖZE: “ÇOK GÜZEL BİR ESER OLMUŞ”

Açılış töreninin son konuşmacısı olarak kürsüye çıkan Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ise, “Biz de önceki valimizle birlikte, burayı inşaat halindeyken gezmiştik. Bu kadar olacağını tahmin edememiştik. Tabi eser ortaya çıkınca, bugün çok güzel bir eser olduğunu müşahede ettik. Cezaevi olması hasebiyle malum kötü anılarla akla gelen bir yapı. Bundan sonra inşallah daha güzel anılara vesile olur, daha güzel anılarla anılan bir yer olur diyor emeklerinden dolayı Sayın Başkanımızla önceki kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.



500 KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ VERİLDİ, SEMAZEN GÖSTERİSİ YAPILDI



Konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelesi kesildi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı konuklarına kültür merkezini gezdirirken, açılış onuruna 500 kişinin katıldığı bir iftar yemeği de verildi. Semazen gösterisinin de yapıldığı tören hep birlikte yapılan iftarla son buldu.