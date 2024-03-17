Galatasaray kazanmayı bildi

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 90 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Da Costa

GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan (Dk. 74 Ziyech), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Dk. 89 Tete), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 89 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Zaha), Icardi

GOLLER: Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine), Dk. 57 Aytaç Kara, Dk. 77 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 27 Mertens, Dk. 48 ve Dk. 83 Icardi, Dk. 90 Vinicius (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Winck (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Ben Ouannes, Omeruo, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Kasımpaşa), Vinicius (Galatasaray)

5’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Mertens’in vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla gole izin vermedi.

16’ncı dakikada sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında Winck, rakibinden sıyrılarak ceza sahası önüne geldi. Gökhan Gül’ün takım arkadaşının önündeki topa bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

27’nci dakikada Muslera’nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, pasını ceza sahası dışındaki Mertens’e verdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mertens’in şık vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’in sağından ağlara gitti: 0-1.

34’üncü dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Aytaç ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Porozo’nun kafa vuruşunda Icardi’ye çarpan top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

48’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mertens ortasını yaptı. Ön direkte Icardi’nin kafa vuruşunda top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-2.

50’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall, sağ çaprazdan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Topla buluşan Da Costa, gerisindeki Hajradinovic’i gördü. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

57’nci dakikada Kasımpaşa bir kez daha eşitliği yakaladı. Da Costa’nın pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Aytaç Kara, topu sürdükten sonra uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

65’inci dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanatta yaptığı ortayı kaleci Gianniotis, yumrukladığı top ceza sahası dışında Kerem Demirbay’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

69’uncu dakikada Omeruo’nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Da Costa, kalesini terk eden Muslera’yı da geçip ceza sahasına girdi. Açısı daralan Da Costa geriden gelen Ben Ouannes’i gördü. Bu oyuncun vuruşunda top üstten auta gitti.

77’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic’in savunma arkasına attığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ouannes yerden içeri çevirdi. Altıpasta Da Costa yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi: 3-2.

79’uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı, Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Zaha, Winck’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterirken, Winck’i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

81’inci dakikada Icardi’nin penaltı vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

83’üncü dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech’in ortasında ön direğe hareketlenen Icardi’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-3.

90’ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Köhn ortasını yaptı. Vinicius’un kafayla indirdiği topu kontrol eden Icardi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Vinicius’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-3 mağlup etti.