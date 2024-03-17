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Bala'da kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'nın Bala ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurduğu TIR'da, piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bala'da kaçak tütün ele geçirildi mask

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, takip ettikleri 2 TIR'ı yol kontrol noktasında durdurdu. TIR'larda yapılan aramada, piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan jandarma, TIR sürücüleri H.S. ve N.K.'yı gözaltına aldı.

# Ankara, Bala, kaçak tütün, İl Jandarma Komutanlığı

17 Mar 2024 - 18:04 DHA Ankara/ Bala- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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