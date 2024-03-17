17 Mar 2024 - 16:47- Yaşam G:

Yenimahalle'de bunu yapan hangi vicdansız?

Prof. Dr. Bengi Başer’in X hesabından Yenimahalle’de bir sitede yeni doğmuş yapmış bir köpeğin son halini gösteren görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar “Yenimahalle’de hangi vicdansız bunu yaptı” diye soruyorlar.

Yenimahalle'de bunu yapan hangi vicdansız? mask

Prof. Dr. Bengi Başer, Yenimahalle ilçesinde bir sitede yeni doğum yapmış ve 4 yavrusuyla dövülmüş bir köpeğin görüntülerini X hesabından paylaşılması, sosyal medyada büyük tepti çekti.

Prof. Dr. Bengi Başer X hesabında şunları yazdı ;“Ankara Yenimahalle’de bir sitede doğum yapmış ama onları istemeyen insan(!)larca dövülmüş bir anne....ankarapatilik hem ona, hem bebeklerine sahip çıkmış. Korkuyla titreyişleri, insanlığın bittiğini gösteren canlı belge bir değil mi?. O annenin ve ona sığınan yavruların bakışları nasıl da yürek yakıyor ve bir kez daha insanlıktan utandırıyor”

X hesabına yanıt veren vatandaşlar “Yenimahalle’deki bu vicdansız kim ?- Böyle bakan bir canlıya kötü davranmak, söyleyecek kelime bulamıyorum. Yazıklar olsun, Vicdan muhasebesi yapmalı bu insanlar” diye tepkilerini ilettiler.

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17 Mar 2024 - 16:47 Ankara- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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