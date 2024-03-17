Yenimahalle'de bunu yapan hangi vicdansız?

Prof. Dr. Bengi Başer, Yenimahalle ilçesinde bir sitede yeni doğum yapmış ve 4 yavrusuyla dövülmüş bir köpeğin görüntülerini X hesabından paylaşılması, sosyal medyada büyük tepti çekti.

Prof. Dr. Bengi Başer X hesabında şunları yazdı ;“Ankara Yenimahalle’de bir sitede doğum yapmış ama onları istemeyen insan(!)larca dövülmüş bir anne....ankarapatilik hem ona, hem bebeklerine sahip çıkmış. Korkuyla titreyişleri, insanlığın bittiğini gösteren canlı belge bir değil mi?. O annenin ve ona sığınan yavruların bakışları nasıl da yürek yakıyor ve bir kez daha insanlıktan utandırıyor”

X hesabına yanıt veren vatandaşlar “Yenimahalle’deki bu vicdansız kim ?- Böyle bakan bir canlıya kötü davranmak, söyleyecek kelime bulamıyorum. Yazıklar olsun, Vicdan muhasebesi yapmalı bu insanlar” diye tepkilerini ilettiler.