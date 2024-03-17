Yenimahalle'de bunu yapan hangi vicdansız?

Prof. Dr. Bengi Başer, Yenimahalle ilçesinde bir sitede yeni doğum yapmış ve 4 yavrusuyla dövülmüş bir köpeğin görüntülerini X hesabından paylaşılması, sosyal medyada büyük tepti çekti.
Prof. Dr. Bengi Başer X hesabında şunları yazdı ;“Ankara Yenimahalle’de bir sitede doğum yapmış ama onları istemeyen insan(!)larca dövülmüş bir anne....ankarapatilik hem ona, hem bebeklerine sahip çıkmış. Korkuyla titreyişleri, insanlığın bittiğini gösteren canlı belge bir değil mi?. O annenin ve ona sığınan yavruların bakışları nasıl da yürek yakıyor ve bir kez daha insanlıktan utandırıyor”
X hesabına yanıt veren vatandaşlar “Yenimahalle’deki bu vicdansız kim ?- Böyle bakan bir canlıya kötü davranmak, söyleyecek kelime bulamıyorum. Yazıklar olsun, Vicdan muhasebesi yapmalı bu insanlar” diye tepkilerini ilettiler.
?Ankara-Yenimahalle’de sitede doğurmuş ama onları istemeyen insan(!)larca dövülmüş bu anne…@ankarapatiliky hem ona, hem bebeklerine sahip çıkmış.
Korkuyla titreyişleri, insanlığın bittiğini gösteren canlı bir belge gibi öyle değil mi?
O annenin ve ona sığınan yavruların… pic.twitter.com/XbxUV5AR4y
— Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) March 17, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.