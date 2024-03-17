İmamoğlu: Yılmadık, halka ait olanı halka açtık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üsküdar sahillerini işgal edenlerin, kimler tarafından nasıl korunduğunu siz biliyorsunuz. Biz yılmadık, halka ait olanı halka açtık. 31 Mart’ta sandığa gideceksiniz. Başta Kanal İstanbul olmak üzere, bütün rant projelerini alın başlarına çalın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’da ‘Salacak Sahili çevre düzenlemesi ve Hakimiyet-i Milliye Caddesi ile Selman-ı Pak Caddesi düzenlemesi’ açılış törenine katıldı. Törende CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş da yer aldı. İmamoğlu, “Üsküdar sahillerini işgal edenlerin, kimler tarafından nasıl korunduğunu siz biliyorsunuz. Yıkım yaptığımızda oraya bizim polisimizi nöbet tutmaya mecbur kıldılar, bir hafta, utanmadan sıkılmadan. Biz yılmadık, halka ait olanı halka açtık. Pırlanta gibi yer yaptık burada. Size ait, vatandaşımızın. Daha bu başlangıç. Bize geri adım attıramazlar, attıramadılar. Ben geri adım atmam kardeş, ben geri adım atmam. Kendi mülkü gibi, kullananlara karşı bir milim eğilmem, arkamızda siz varsınız. Halka ait olanı da halka açarım, açmaya devam edeceğim. Aynen, milletin parasını millete verdiğimiz gibi. Milletin parasını, millete vermeye devam edeceğiz, yolumuz tamamen bu yol" diye konuştu.

“RANT PROJELERİNİ BAŞLARINA ÇALIN"

İmamoğlu, “31 Mart’ta sandığa gideceksiniz. Başta 'Kanal İstanbul' olmak üzere, bütün rant projelerini alın başlarına çalın. Bugün aynı zamanda düzenlemelerini tamamladığımız Hakimiyet-i Milliye, Selman-ı Pak Caddesi hizmetinizde, Mimar Sinan Meydanı’nı daha önce açmıştık. Çok daha kullanışlı hale getirdiğimiz, yeşilliğini koruyarak artırdığımız caddelerin de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.