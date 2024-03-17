"Mülakat mutlaka kaldırılmalı"

Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener, sokakta kendisini selamlayanlarla da sohbet etti. Bu sırada karşılaştığı bir öğretmenle arasında geçen diyaloğu gazetecilere anlatan Akşener, "Öğretmen kökenli bir siyasetçi olarak şunu diyebilirim ki Türkiye'de açılan okullarda planlama yok. Öğretmenlik mesleği öyle bir meslektir ki ekspertiz ister. Ona göre yetiştirilmek ister. Dolayısıyla gerektiği kadar öğretmen yetiştirecek sayıda okul açmalısınız ki mezun olduktan sonra hemen tayin olsun. Burada bir plansızlık var. 100 bin öğretmenin seçime kadar derhal atanmasını talep ediyorum. O zaman atanıyorsa öğretmen arkadaşlarımız, ona göre oy kullanmakta karar versinler. Şimdi ben bunu böyle dediğim zaman 'Tayyip Erdoğan'a oy istedi' diyorlar. Konumuz o değil. Siyaset, bu rekabet üzerinden yapılmalı. Yani sizin adınıza konuşarak yapılmalı. Halkın avukatlığı üzerinden yapılmalı” diye konuştu.

'EMEKLİLERE BU BAYRAMDA 3 BİN LİRA YERİNE 7 BİN LİRA VERİN'

Emekli maaşlarına değinen Akşener, "Emekler için de diyoruz ki bu bayramda 3 bin lira yerine 7 bin lira verin. 11 bin lira seyyanen zam yapın ve en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Mesela bir arkadaşımız ‘2000’den sonra emekli olanlarla bizim aramızda büyük bir fark var’ dedi. Ondan şikayet etti. Dolayısıyla şimdi böyle bir fark var ama en düşük emekli maaşı şu anda ben 10 bin lira biliyorum ama 5 bin lira alanlarla karşılaşıyorum. Hangi sebeple onu bilmiyorum; öğreneceğim. Kiralar arttı ve emekliler gerçekten bu defa çok zorda. Diyorum ki seçime kadar 14 gün kaldı. Suriyelilere, Afganlara para bulunuyor. ‘Türkiye'nin parası yoktur’a inanmıyorum. Türkiye’de yeter ki doğru dürüst bir yönetim anlayışı olsun” ifadelerini kullandı.

‘MÜLAKAT MUTLAKA KALKMALI’

Türkiye’deki öğrencilerin umutsuz olduğunu ifade eden Akşener, “Bir de bir öğrenci az önce geldi dedi ki; ‘öğrenciler olarak umutsuzuz.’ Sınavların düzgün yapıldığına gençleri inandırmamız lazım. Çok travmaları var. Yani dürüst sınav yapıldığına kimse inanmıyor. Mülakat mutlaka kalkmalı. Orada da dürüstlüğün olduğuna kimse inanmıyor” dedi.