“SANCAK NÖBETİNİ ALMAYA GELİYORUM”

Siyasi partilerin belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelikleri belli olduktan sonra şimdi mahalle sakinleri muhtar adaylıklarını açıklamaya başladı.

Çankaya Sancak Mahallesi muhtarlığına adaylığını koyan Ebru Erdoğan, oturduğu mahallenin adını slogan olarak kullanıp “ Sancak nöbetini alamaya geliyorum” diyor.

Sancak Mahallesinde yıllardan beri ihmal edilen ve gerçekleştirilmeyen işler olduğunu belirten Ebru Erdoğan” Çankaya’nın hemen hemen her mahallesinde pazar yeri varken, maalesef Sancak Mahallesinde yok. Mahalle kreşi yok. İkinci Bahar Evlerinin açılması, çevre temizliği, geri dönüşüm, ağaç, bitki, bakım, budama gibi projelerim var. Bunları hayata geçirmek için Sancak Mahallesi Muhtarlığına aday oldum” diye konuştu.

Sancak Mahallesi muhtar adayı Ebru Erdoğan, beraber görev yapacak arkadaşlarını da şu isimlerden belirlemiş. Ahmet Yağcı, Semra Haser, Ali Yusuf Çalışkan, Aşkın Topraktepe, Engin Edeş, İbrahim Öksüz, Ahmet Aydoğan Yücel, Yaşar Yeşilkuşak