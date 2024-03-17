17 Mar 2024 - 15:14- Gündem G:

“SANCAK NÖBETİNİ ALMAYA GELİYORUM”

Çankaya Sancak Mahallesi muhtarlığına aday olan Ebru Erdoğan “Sancak nöbetini almaya geliyorum” diyor.

“SANCAK NÖBETİNİ ALMAYA GELİYORUM” mask
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Siyasi partilerin belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelikleri belli olduktan sonra şimdi mahalle sakinleri  muhtar adaylıklarını açıklamaya başladı.

Çankaya Sancak Mahallesi muhtarlığına adaylığını koyan Ebru Erdoğan,  oturduğu mahallenin adını slogan olarak kullanıp “ Sancak nöbetini alamaya  geliyorum” diyor.

Sancak Mahallesinde yıllardan beri ihmal edilen ve gerçekleştirilmeyen işler olduğunu belirten Ebru Erdoğan” Çankaya’nın hemen hemen her mahallesinde pazar yeri varken, maalesef Sancak Mahallesinde yok. Mahalle kreşi yok. İkinci Bahar Evlerinin açılması, çevre temizliği, geri dönüşüm, ağaç, bitki, bakım, budama gibi  projelerim var. Bunları hayata geçirmek için  Sancak Mahallesi Muhtarlığına aday oldum” diye konuştu.

Sancak Mahallesi muhtar adayı Ebru Erdoğan, beraber görev yapacak arkadaşlarını da  şu isimlerden belirlemiş. Ahmet Yağcı, Semra Haser, Ali Yusuf Çalışkan, Aşkın Topraktepe, Engin Edeş, İbrahim Öksüz, Ahmet Aydoğan Yücel, Yaşar Yeşilkuşak

“SANCAK NÖBETİNİ ALMAYA GELİYORUM”

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17 Mar 2024 - 15:14 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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