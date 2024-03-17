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Kamyon şarampole yuvarlandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde şarampole devrilen boya yüklü kamyonda bulunan Hakan Kıvanç (27) öldü, sürücü Ali Yıldız yaralandı.

Kamyon şarampole yuvarlandı mask
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Denizli, Pınarönü Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi. Ali Yıldız’ın kullandığı 72 AV 724 plakalı boya yüklü kamyon, Pınarönü Mahallesi istikametine giderken şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız ile yanında bulunan Hakan Kıvanç itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ali Yıldız'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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17 Mar 2024 - 14:54 DHA Denizli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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