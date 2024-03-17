Kamyon şarampole yuvarlandı

Denizli, Pınarönü Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi. Ali Yıldız’ın kullandığı 72 AV 724 plakalı boya yüklü kamyon, Pınarönü Mahallesi istikametine giderken şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız ile yanında bulunan Hakan Kıvanç itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ali Yıldız'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.