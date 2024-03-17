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Kızkalesi'nde denize girdiler

Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi.

Kızkalesi'nde denize girdiler mask
Kızkalesi'nde denize girdiler
Kızkalesi'nde denize girdiler
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Tarihi Kızkalesi'ne hafta sonu tatili için gelen yerli ve yabancı turistler, bölgeyi hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü bölgede, turistler güneşlenip, denize girdi. Bazıları da su sporları yaparak vakit geçirdi. şezlonga uzanıp kitap okuyarak vakit geçiren Hollandalı Mia Jan Besseling, "Mersin çok güzel, Kızkalesi çok güzel, deniz çok güzel" dedi.

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17 Mar 2024 - 14:49 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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