Deprem konutunda iskele çöktü

Osmaniye'de yapımı süren deprem konutlarında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi, yaralandı. Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde yapımı süren TOKİ deprem konutlarında, saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında iskele çöktü. İskele parçalarının altında kalan işçiler Mustafa Şen, İdris Pınaroğlu, İdris Kum ve Ahmet Beycioğlu yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.