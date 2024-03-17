TESVAV’ın mütevelli heyet toplantısı yapıldı

Türkiye’nin ilk düşünce kuruluşlarından kısa adı TESAV olan Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın 28. Mütevelli Heyet toplantısı yapıldı.

Vakıf Başkanı Erol Tuncer açılış konuşmasında, söz konusu hizmet taleplerinin karşılanabilmesi için Vakıf kaynaklarının genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini belirterek “ Bunun için her şeyden önce üyelerimizin yakın ilgisine ve desteğine, vakıf çalışmalarına katılmasına ihtiyaç vardır” dedi.

Mütevelli Heyet toplantında Divan Başkanlığına seçilen eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, de TESAV’ın Seçim Hukuku, seçim sistemleri ve seçim sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda uzmanlığını kanıtlamış bir vakıf olduğunu söyledi.

DÜŞÜNCE KURULUŞU

Düşünce kuruluşu olarak 1994 yılında kurulan Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın Başkanlığını CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İmar İskan Bakanı Erol Tuncer yapıyor. TESAV kuruluşundan bugüne kadar düzenlediği sempozyumlar, paneller ve söyleşiler ve Siyaset Okulu Seminerleri ile Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerileri sunarak geniş kitlelerle etkili bir iletişim kurmuş, yayınladığı kitaplar da siyaset dünyası ile medya mensupları için önemli bir başvuru merkezi olmuştur.