Gaziantep'te yangın

Gaziantep Fatih Mahallesinde Nur 1-A konteyner kentte bulunan bir konteynerde sabah saatlerinde iddiaya göre, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Alevleri gören depremzede aile fertleri dışarı çıkarak yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

Yangında eşyaları ve konteynerleri zarar gören aile Nurdağı Kaymakamlığı tarafından bir başka konteynere yerleştirildi