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Hasta yakınları doktoru darbetti

Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O, hasta yakınları tarafından darbedildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hasta yakınları doktoru darbetti mask

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine başvuran bir hastanın yakınları, önce acilde çalışan nöbetçi hekimlere ve sağlık çalışanlarına hakarette bulundu. Şüpheliler daha sonra nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O.'nun kafasına yumruk atıp darbetti. Olayda, şüpheliler ile kavgayı ayırmaya çalışan personel ve doktorlar arasında da arbede yaşandı. Doktorun 'beyaz kod' bildiriminde bulunması üzerine 2 şüpheli polisler

tarafından gözaltına alındı.

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17 Mar 2024 - 13:35 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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