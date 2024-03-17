Hasta yakınları doktoru darbetti

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine başvuran bir hastanın yakınları, önce acilde çalışan nöbetçi hekimlere ve sağlık çalışanlarına hakarette bulundu. Şüpheliler daha sonra nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O.'nun kafasına yumruk atıp darbetti. Olayda, şüpheliler ile kavgayı ayırmaya çalışan personel ve doktorlar arasında da arbede yaşandı. Doktorun 'beyaz kod' bildiriminde bulunması üzerine 2 şüpheli polisler
tarafından gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.