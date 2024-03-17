Çanakkale şehitlerine saygı dalışı gerçekleştirdiler

Piri Reis Üniversitesi Scuba Dalış Kulübü öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferleri’nin 109’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs 1915 tarihinde, Seddülbahir Kalesi açıklarında Alman U-21 denizaltısı tarafından batırılan İngiliz savaş gemisi 'HMS Majestic’ gemisine dalış gerçekleştirdi. 14 öğrencinin 3 eğitmen eşliğinde Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi ‘HMS Majestic’ batığında gerçekleştirdiği dalışta öğrenciler, su altında Türk bayrağını ve üniversitelerinin bayrağını açtı. Dün Eceabat’tan kalkan tekneyle Boğaz’a açılan öğrenciler, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamladıktan sonra saygı dalışını gerçekleştirdi. Dalgıç kıyafetlerini giyerek su altına tüplü dalış yapan öğrenciler, meşaleler yakarak saygı dalışını tamamladı.

GÜNEBAKAN: ŞEHİTLERİMİZE BİR SAYGI DALIŞI İCRA ETMEYİ ARZU ETMİŞTİK

Piri Reis Üniversitesi'nde ve Su Altı Dalış Uzmanı olarak görev yapan Hilmi Tamer Günebakan, “Deniz temalı olan Piri Reis Üniversitesi’nin uzun süredir aklımızda olan, ancak bir türlü nasip olmayan bu faaliyetini bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yeni açılan Su Altı Teknolojisi programında ve yeni kurmuş olduğumuz Scuba Dalış Kulübünde öğrencilerimizle böyle bir şey planlıyorduk. Burada yaşanmış olanları gelip yerinde görmek ve dolayısıyla burada şehitlerimize bir saygı dalışı icra etmeyi arzu etmiştik. Bugüne nasip oldu. O yüzden çok mutluyuz. Bu faaliyetin önemi deniz temalı bir üniversitenin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ve Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yılında burada olması bu coşkuyu, bu duyguyu paylaşmak istemesiydi. Bu açıdan oldukça önemsediğimiz bir konuydu. Bugün gayet güzel bir dalışla icra ettik. Bizim için çok duygulu. Aynı zamanda da çok güzel bir gündü” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN HEM BURADAKİ RUHU YAŞATABİLMESİ HEM DE DALIŞ TECRÜBESİNİ YAŞAMALARI”

Yaklaşık üç yıldır Çanakkale Savaşı'ndan kalan enkazın ve batıkların turizm maksatlı olarak dalış faaliyetlerine açıldığını aktaran Günebakan, “Gerçekten güzel bir dalış yaptık. En azından deniz, akıntı, hava oldukça müsaitti ve aşağıda arzu ettiğimiz her şeyi görme şansını yakaladık. Gayet güzel bir dalıştı. Bu faaliyeti düzenleme amacımız öğrencilerimizin hem buradaki ruhu yaşatabilmesi hem de dalışla ilgilenen arkadaşlarımızın dalış tecrübesini yaşamalarını hedeflemiştik. Bunu gerçekleştirdik. Amacımız buydu. Bu yaptığımız dalışla da geldikleri gibi gidemeyenlerin ne durumda olduğunu deniz içinde görme görüntüleme şansımız oldu. Böyle de deneyimiz oldu” diye konuştu.

TAŞTAN: ECDADIMIZLA BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK

Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi bölümü öğrencisi Fatih Taştan ise çok anlamlı bir dalışa imza attıklarını belirterek, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yılını, yerinde geldik, gördük ve kutladık. Çanakkale şehitleri için bir saygı dalışı planlamıştık. Onu gerçekleştirdik. Mutluyuz, gururluyuz. Benim için bambaşka bir dalış oldu. Geldikleri gibi gidenler var. Bir de geldikleri gibi gidemeyenler var. Majestic batık gemisine dalış yaptık. Gördük. Ecdadımızla bir kez daha gurur duyduk. Teşekkür ederim. Çanakkale geçilmez” ifadelerini kullandı.

PERVİN: SUYA İNDİK VE GELDİKLERİ GİBİ GİDEMEYENLERİ GÖRDÜK

Piri Reis Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde üçüncü sınıf öğrencisi olan Nur Pervin ise “Bugünkü deneyimim benim için çok başka bir dalış oldu. Çok heyecanlandım. Öncelikle suyun soğuk olduğunu düşündüm. Ama başarılı bir şekilde çıktık. Aşağıda Majestic batığa indik. Çok başka detayları vardı tabii ki. Piri Reis Üniversitesi'nin bize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Skuba Dalış Kulübüne de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kulüp olarak çok büyük işler başaracağımızı temenni ediyorum. Bugünün benim için önemi Çanakkale'nin zaferini kutluyoruz ve şehitlerimizi anıyoruz. Onun için suya indik ve geldikleri gibi gidemeyenleri gördük. Benim için çok gurur verici bir andı” ifadelerini kullandı.

HMS MAJESTİC HAKKINDA

HMS Majestic, Kraliyet Donanmasına bağlı Majestic sınıfı bir zırhlıdır. 31 Ocak 1895 tarihinde denize indirilen Majestic, 16.060 ton ağırlığında, uzunluğu 128, genişliği 23, yüksekliği de 8,2 metredir. HMS Majestic, 1904 yılına kadar Kanal Filosunda görev yaptı, ardından Atlantik Filosuna atandı. I. Dünya Savaşı başlayınca Çanakkale Savaşı için kurulan birleşik donanmaya katıldı. 27 Mayıs 1915 tarihinde, Otto Hersing komutasındaki Alman denizaltısı U-21 tarafından torpillenerek batırıldı.