"Kazanan Bodrum olacak"

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Gümüşlük, Dereköy ve Yalıkavak'ta esnafı ziyaret etti, site yöneticileri ve halkla bir araya geldi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyesi adayları ve partililerin eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan Mandalinci, "Dört duvara sığmam, halktan kopamam. Bunları size anlatarak değil, sizlerin arasında hayata geçirerek göstereceğim" ifadelerini kullandı. Site yöneticileriyle ve halk toplantılarda, meclis üyesi adaylarından, seçimden sonra kendilerinden her daim sokakta, vatandaşın derdine, talebine çözüm aramasını isteyen Mandalinci, "Belediye meclis üyeliğim döneminde, seçim bölgem Turgutreis'te bunu yaptım. Bizim için son derece eğitici, öğretici, bilgi, birikim kazandırıcı oldu. Şimdi Bodrum geneline yayacağız, ulaşılabilir olacağız, vatandaşın derdine, talebine odaklanacağız, çözeceğiz. Çözemiyorsak da nedenini vatandaşa izah edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ARTIK YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Geride bırakılan 5 yıllık dönemde, Bodrum'un ihmal edilmiş konularına el atıldığını ve kanalizasyon sorununun büyük oranda çözüldüğünü anlatan Mandalinci, ilçe genelindeki atıksu arıtma kapasitesinin ise yüzde 92 seviyesine çıkarıldığını söyledi. Bodrum Belediyesi'nin kısıtlı bütçesiyle önemli işler yaptığını ifade eden Mandalinci, eksik kaldıkları noktaların da bulunduğunu ve bu konuda kendilerine öz eleştiri yapmaktan kaçınmadıklarını belirtti. Artık yeni bir dönemin başladığını kaydeden Mandalinci, Muğla Büyükşehir'in başına Ahmet Aras'ın geçmesiyle, iş birliğinde Bodrum'un öncelikli su, yol ve kanalizasyon sorunlarına hızlıca çözüm üretileceğini kaydetti.

'HİZMET ODAKLI, HALKÇI BELEDİYECİLİK'

Belediyelerin, vatandaşın rızkından ayırarak ödediği vergileri hizmet olarak tekrar vatandaşa döndürdüğünün altını çizen Mandalinci, "Biz bunun bilinciyle, çok titiz harcamalar yaparak çalışacağız. Kıymetli ekip arkadaşlarımla, görev süremiz boyunca sizlere verebileceğimiz maksimum katkıyı sağlamak için gayret sarf edeceğiz. Kusurlu olduğumuz tarafları gördüğünüzde lütfen içtenlikle, samimiyetle bizlere bunları aktarın. Sizlere son derece yakın ve samimi bir yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz. Hizmet odaklı ve halkçı belediyeciliği her kesime hissettirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda çocuklar, gençler, kadınlar ve emeklilere yönelik projelerimiz var ve bunları 'Proje Tanıtım Toplatısı'nda halkımızla paylaşacağız" açıklamalarında bulundu.

'BİZİM YOLUMUZ, BODRUM'UN YOLU'

Mandalinci sözlerine şöyle devam etti:

"Yürüdüğümüz bu yol sadece Tamer Mandalinci'nin, CHP'nin yolu değil, Bodrum'a gönül vermiş, yerlisiyle, yerleşeniyle buraya hizmet eden, istihdam sağlayan, burada ekmek kazanan herkesin yolu. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Belediyecilik anlayışımızla örnek olacağız. Gençlere fırsat tanındığında neler yapacaklarını ortaya koyacağız. 31 Mart'ta Tamer Mandalinci'yle, CHP'yle birlikte kazanan Bodrum olacak. Yoğun bir tempodayız, ama bundan daha yoğunu 1 Nisan'da başlayacak."

'KANUNLARI UYGULAYACAĞIZ'

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Mandalinci, kaçak yapılaşmaya ilişkin kanunlar neyi emrediyorsa onu yerine getireceklerini belirtip, "Hükümetten de bu konuda, yüksek sesle bu ülkede hiçbir şekilde imar affının, yapı kayıt belgesi vermenin mümkün olmayacağını, kaçak yapıya gerekli yaptırımların uygulanacağını açıklamasını istiyoruz. Bu yüksek sesle açıklanırsa, vatandaş da bu yönde bir beklentiye girmez, kaçak yapıya yönelmez" dedi.