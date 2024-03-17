17 Mar 2024 - 13:09- Ekonomi G:

Mustafa Koyuncu'dan saha çalışması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu, seçimler öncesi Haliliye ve Hilvan ilçelerinde CHP’nin başarılı Milletvekili Mahmut Tanal ile yoğun bir saha çalışması gerçekleştirerek, vatandaşlarla buluştu, esnafı dinlediler ve projelerini anlattılar. CHP'nin Şanlıurfa, Haliliye ve Hilvan belediye başkan adayları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, halkın sıkıntılarına kulak verdi.

Mustafa Koyuncu'dan saha çalışması mask

Haliliye Belediye Başkan Adayı Murat Kızılkaya, Gençlik ve Kadın Kollarını seçim irtibat bürosunda ağırlayarak desteklerini aldı. Koyuncu, "Murat Kızılkaya başkanımız ve teşkilatımızın genç ve dinamik enerjisi, Haliliye için umut vadediyor," dedi ve teşekkürlerini iletti.

Hilvan’da Gölcük ve Sedat Aban Caddesi Ziyaretleri

Hilvan’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Koyuncu, "Milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal ve Hilvan Belediye Başkan Adayımız Mehmet Celal Avcı ile Gölcük kırsal mahallemizdeki hemşehrilerimizi dinledik ve esnafın yanında olduk," ifadelerini kullandı.

Hilvan’ın Verimli Toprakları ve Tarım Sorunları

Koyuncu, tarımın ve çiftçinin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti: "Atatürk Barajı dibindeki verimli topraklarımız varken Hilvan'da tarımın bitirilmesi kabul edilemez. 31 Mart’ta bu sorunları çözecek yeni bir yönetim için sandığa gidelim," dedi.

Mehmet Celal Avcı’ya Destek Çağrısı

Hilvanlıları destek olmaya davet eden Koyuncu, "Belediye Başkan Adayımız Mehmet Celal Avcı'nın vizyon projeleri Hilvan'ı ayağa kaldıracak. Büyükşehir de bize ilçede sayın Avcı’ya olan desteğinizi göstermek için sandığa gitmenizi rica ediyorum," şeklinde konuştu.

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17 Mar 2024 - 13:09 - Ekonomi

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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