Van'da kaçak altın bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda 88 kilo kaçak külçe altın ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan 'Ayar-2' operasyonunda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; her biri 1 kilo ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı" dedi.
Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.